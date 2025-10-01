3位・京都は1日、城陽市内のサンガタウンで公開練習を行った。4日にはホーム川崎F戦。悲願のリーグ優勝へ向けて勝ち点3だけを求める。この日の練習ではC大阪戦で喫した失点シーンを徹底的に検証。ピッチサイドに置かれたTVを繋ぎ、富永康博GKコーチを中心に映像を使った振り返りが行われた。普段は試合前日に攻守のセットプレーを確認。チョウ貴裁監督は「（週半ばにセットプレーの練習は）ほとんどないですね。ただ直近2試合