¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹10¡½5¥ì¥Ã¥º¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡ËÍèµ¨¤«¤éÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬9·î30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î1Æü¡Ë¡¢NHK-BS¤¬ÊüÁ÷¤·¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¡ÊWCS¡ËÂè1Àï¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿10Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸½ºß¤Î¿´¶­¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Åö½é¤Ï¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÇÇº¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¡¢¿·¤¿¤Êµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ë°Õ