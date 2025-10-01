Ｎｅｔｆｌｉｘ「ＳｗｅｅｔＨｏｍｅ」シリーズ、「ナビレラ-それでも蝶は舞う-」などで人気を博した俳優のソン・ガン（３１）が１日、韓国軍の所属部隊で１８カ月間の陸軍現役服務を終え、ファンの元へ帰って来る。ソン・ガンは２０２４年４月に入隊、同年１２月に国防部の運営するクレーム相談センター「国防ヘルプコール」の広報映像に登場し、話題を集めた。また、入隊中にも主演作「ＳｗｅｅｔＨｏｍｅ３」が公開