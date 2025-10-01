お笑いタレントの狩野英孝（43）が9月30日放送の日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。大物吉本芸人の参拝方法に驚いた過去を明かした。狩野の実家は創建約1500年の神社で、自身も神主の資格を取得し、神職を務めている。狩野はスタジオで二礼二拍手一礼の正しいやり方を伝授し、「前に吉本さんのNGK（なんばグランド花月）に出させていただいたとき、舞台袖に神棚があって、（西川）きよし師匠がスタスタって