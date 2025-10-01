ダイアンの冠番組『ジャイキリダイアン』が『深夜のダイアン』としてリニューアル。9月30日（火）に放送された同番組の第1回には、ゲストとして千鳥の大悟とノブが出演した。およそ25年にわたる付き合いの2組がテレビで4人だけで膝を突き合わせて話をするのは初めてとのこと。やはり話題は、出会った当初の印象や若いときの武勇伝に…。【映像】「お店できたん？」「やってる？」ノリノリで居酒屋 津田を訪れる大悟リニューアル後