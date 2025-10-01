ヤマシタヘルスケアホールディングスが急反落している。９月３０日の取引終了後に発表した第１四半期（６～８月）連結決算が、売上高１５０億７８００万円（前年同期比０．７％減）、営業利益３６００万円（同７９．６％減）、最終損益２００万円の赤字（前年同期８３００万円の黒字）となり、最終赤字転落が嫌気されている。 中核事業の医療機器販売業で、検査・手術件数の増加により診療材料などの医療機器消