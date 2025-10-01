グリーンエナジー＆カンパニーは反落している。９月３０日の取引終了後、１００％子会社グリーンエナジー・プラスが、多摩川ホールディングス１００％子会社の多摩川エナジーと系統用蓄電池システム分野で協業を開始したと発表したが、これを好材料視する動きは限定的のようだ。 協業により、全国規模での系統用蓄電池導入や再生可能エネルギー発電所の開発を進めるのが狙