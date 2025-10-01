横浜ビー・コルセアーズは10月1日、横浜ビー・コルセアーズU18に在籍する江原行佐を2025－26シーズンのユース育成特別枠選手として登録したことを発表した。 11月に17歳の誕生日を迎える江原は、194センチ94キロのスモールフォワード。5月に行われた「B.LEAGUE U18 International Training Camp 2025 in Australia」のメンバーに選出されたほか、「第33回日・