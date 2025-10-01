レゾナック・ホールディングスが６日ぶりに反発した。同社は１日、商業用宇宙インフラ分野での事業を展開する米アクシオム・スペースと、宇宙空間での高機能半導体材料の研究・開発・製造に関する覚書（ＭＯＵ）を締結したと発表。これを手掛かりとした買いが入ったようだ。両社は微小重力及び低軌道の真空条件下において、半導体や半導体パッケージング向けの次世代半導体材料製造の可能性を模索する。国際宇