新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、俳優・アーティストののんが主演を務めるオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』（全8話）を2025年9月29日より、毎週月曜日夜8時から無料配信開始します。今回、のんさん演じる主人公・国見飛鳥の、復讐劇の幕開けとなる第1話の冒頭シーンが先行公開され、併せて公衆トイレのセットでの撮影レポートが届けられました。■“心えぐる1分55秒”&撮影現場レポート解禁！「ABEMA」