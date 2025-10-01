スタイリングライフ・ホールディングスBCLカンパニーは9月19日、タイパコスメシリーズ「サボリーノ」のブランド最高峰“メガショット”シリーズより、ブランドミューズである藤本美貴さんを起用した新Web CMを公開しました。新Web CMでは、ラジオDJに扮した藤本美貴さんが登場。リスナーから届く肌悩みのお便りに、本物のラジオDJさながらに応えていきます。■藤本美貴さんが“ラジオ番組DJ”になりきって紹介！「サボリーノ“メ