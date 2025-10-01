I-neが展開するナイトケアビューティーブランド【YOLU（ヨル）】は10月1日より順次、ヘアケアシリーズ第4弾として「メロウナイトリペアシャンプー・トリートメント・ヘアミルク」をECサイト、全国バラエティショップ、ドラッグストア （一部店舗をのぞく） にて発売します。ベストコスメ76冠受賞* YOLUから、毛先のまとまりとサラサラ感両立「メロウナイトリペアシリーズ」が新発売！分子量の異なるシルク3種** カシミヤケラチン**