メイクは、働く私たちにとって自分らしさを後押ししてくれるひとつの武器。疲れている日も、朝が弱い日も、等身大の自分で前に進むための勇気をくれる存在です。歳を重ねるほどに、自分を飾るためというよりも、自然体で戦うための"相棒"になっていくような気がしますね。「グッチビューティ」や「クロエ」などを展開するコティジャパン合同会社