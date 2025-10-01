THE ALFEEの坂崎幸之助が自身のInstagramを更新。吉田拓郎＆武部聡志との3ショットを公開した。 【写真】リスペクトする吉田拓郎、武部聡志との3ショットを公開したTHE ALFEE坂崎幸之助 ■坂崎幸之助「夢は思えば叶う……事もあるのです」 坂崎は「大ニュース速報!!」と綴り、イスに座った吉田を真ん中に、左に坂崎、右に武部が並ぶ3ショットを披露。続けて「何と！10月7日、とうとうあの吉田拓郎さんが出演してくれる