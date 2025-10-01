上海市税務局はこのほど、商務、税関などの複数部門と共同で海外旅客の出国税還付をスマートフォンで完結するためのサービスアプリ「掌上弁」を立ち上げるとともに、浦東、黄浦、静安などの区の一部免税店で試験運用を開始しました。このアプリはショッピング時のレシート発行、税関検査、還付金振込などの出国時の税還付のすべてのプロセスのオンラインでの完結を可能にし、海外旅客に効率的で、透明かつ気軽な新体験をもたらし、