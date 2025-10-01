7人組アイドルグループSWEET STEADYが「Pontaパス1周年 白石まゆみ先生Presents特別勉強会」に登壇しました。メンバーの白石さんは、今年5月からサブスクリプションサービス「Pontaパス」の公式コンシェルジュに就任。この日は、ほかのメンバー6人の先生役になりPontaパスの魅力や使用方法について授業しました。 【写真を見る】【 SWEET STEADY・白石まゆみ 】Pontaパス愛にメンバーも驚き「私、もうKDDIさんで働いてる