吉本新喜劇GMの間寛平とタレントのIMALUが、ケーブルテレビの新番組『寛平・IMALUの終のすみ家グランプリ』で共演し、ロケを繰り広げる。【写真】秋田で間寛平＆IMALUが2ショットIMALUは、明石家さんま・大竹しのぶの長女で、現在は奄美大島と東京の二拠点で生活する。さんまとも縁が深い寛平は76歳となり、二拠点生活など考えたことがないというが、番組を通じて、“終のすみ家”を探すべく、IMALUを案内人として全国をめぐる