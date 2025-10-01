捜査で訪れた火災現場から現金を盗んだ罪に問われた警視庁捜査1課・元警部の男に対し、検察側は懲役3年を求刑しました。警視庁捜査1課の火災捜査を担当する警部だった政野亮二被告（51）は、捜査で訪れた都内3か所の火災現場から現金あわせておよそ640万円を盗んだ罪に問われています。東京地裁で行われたきょうの裁判で、政野被告は「お金に対する不安があった」「警察官の仕事への国民の信頼を裏切ることになり、深くお詫び申し