歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。タレントのイモトアヤコさんと、高尾山へ行ったことを明かしました。 【写真を見る】【 工藤静香 】イモトアヤコと高尾山へ「どんな高級コーヒーより何より、美味しい嬉しい絢ちゃんの枝コーヒーでした！」笑顔で乾杯工藤静香さんは「めちゃくちゃ楽しい休日でした❤」と投稿。続けて「もうさ〜絢ちゃんがお湯を沸かして、コーヒー豆をミルして、枝を探してコ