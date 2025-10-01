アメリカのヘグセス国防長官は、世界各地に配属されているアメリカ軍幹部を集めた緊急会議を開き、兵士の体力や身だしなみなどについて、厳格な基準を設けると表明しました。【写真を見る】「髭を剃れ、髪を整え、体を鍛えろ」ヘグセス米国防長官世界各地から米軍幹部集めて緊急会議兵士の体力や身だしなみルールを厳格化アメリカヘグセス国防長官「髭を剃れ、髪を整え、体を鍛えろ、制服を正しく着用せよ、時間を守れ、懸命