アメリカでは与野党の対立で連邦政府の「つなぎ予算」が期限内に成立しなかったため、政府機関の一部が閉鎖されることになりました。「法案は可決されませんでした」アメリカの連邦議会上院は30日、いわゆる「つなぎ予算案」の採決に進むための動議を否決。これにより日本時間の1日午後1時、いまの予算の期限を迎え、政府機関の一部が閉鎖されることになりました。アメリカトランプ大統領「政府機関の閉鎖の間に民主党にとって取