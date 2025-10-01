9月30日。神奈川県横須賀市内のDeNA2軍練習施設「DOCK」に、この時期の毎年の光景が広がった。ナインが練習着姿でグラウンドで体を動かす一方、前日まで同じ格好で一緒に汗を流していた若者たちが、スーツ姿で関係者にあいさつし、握手をする。抱擁して涙を流す者もいる。つまりその面々は、球団に服装指定で施設を訪れることを指示され、「来季の契約を結ばない旨」を通知された戦力外選手たちだ。同日正午の球団リリース