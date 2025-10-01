アメリカのホワイトハウスは、労働統計局長に指名していた保守系の経済学者を充てる人事案を撤回しました。前の局長はトランプ大統領に解任されています。トランプ政権は2025年8月、雇用統計を改ざんしたと一方的に主張して解任した前労働統計局長の後任に保守系のシンクタンク「ヘリテージ財団」のチーフエコノミストE・J・アントニ氏を充てる人事案を発表していました。これについて、複数のアメリカメディアは9月30日、ホワイト