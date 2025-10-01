【モデルプレス＝2025/10/01】写真家の蜷川実花が1日、自身のInstagramを更新。クリエイターのしなことの2ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】蜷川実花＆しなこ、韓国での遭遇プラベショット◆蜷川実花、しなことの韓国での偶然の出会いを報告蜷川は「韓国に行ってたんだけどね、お店でお洋服見ててふと顔あげたら しなこちゃんがいてwびっくり」と韓国での偶然の出会いを報告。「プライベートで会ってもしなこちゃ