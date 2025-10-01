株式会社優が運営する「粗大ゴミ回収サービス」が、18歳から50歳以上の3世代・合計450人を対象に、不用品の処分方法や意識の違いについてアンケート調査を実施しました。調査の結果、若年層はフリマアプリ、シニア層は自治体や回収業者を主に利用するなど、世代によって不用品の処分行動に顕著な差があることが明らかになりました。 粗大ゴミ回収サービス「不用品処分に関する世代別意識調査」 不用品が出た際の処