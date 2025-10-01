株式会社EXが運営するiOS／Android端末用スマホRPG「ミリオンモンスター」同ゲームにて、新キャラクター「菓恋ノ魔女ヤミーシュガリィ」のリリースを記念し、声優を務める「礒部花凜」さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンが2025年10月15日(水)まで開催されています。 ミリオンモンスター「菓恋ノ魔女ヤミーシュガリィ」登場記念キャンペーン  新キャラクター「菓恋ノ魔女ヤミーシュガリィ」の登場