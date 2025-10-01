株式会社エムスタイルが運営するiOS／Android端末用スマホRPG「天空のアムネジア」同ゲームにて、新英雄キャラクター「イザナギ・イザナミ」のリリースを記念し、声優を務める「鈴代紗弓」さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンが2025年10月15日(水)まで開催されています。 天空のアムネジア「イザナギ・イザナミ」リリース記念キャンペーン 新英雄「イザナギ・イザナミ」の登場を記念した本キャン