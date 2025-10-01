アルゴファイルジャパン株式会社と室本鉄工株式会社がコラボレーションした新商品「ダマスカスメリーカッター」2025年10月18日(土)・19日(日)に東京ビッグサイトで開催される「第63回 全日本模型ホビーショー」にて先行発売されます。プロ仕様ニッパーの老舗メーカーと、ホビー工具のヒットメーカーによる初のダブルネーム商品で、SNSで大きな反響を呼んだ待望の製品です。 アルゴファイルジャパン／室本鉄工「ダマスカスメリ