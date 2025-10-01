四国高速バス 提供 運転手の目の健康を守り、事故防止に役立てようと、四国高速バス（高松市）がサングラスと、眼鏡の上から装着できるオーバーグラスを導入しました。 四国高速バスは現在、東京・大阪・神戸・京都・福岡など11路線（45台）を運行しています。54人の運転手がシフト勤務で業務にあたっています。 高速バスは長時間運転するため、強い日差しや路面の照り返し、紫外線にさらされ、運転手の目の