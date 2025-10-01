Gi-FACTORYが、大型野外グルメイベント『全肉祭』を2025年10月11日(土)から10月13日(月・祝)までの3日間、岡山県岡山市にある岡山ドーム前イベント広場にて開催します。畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる“肉”をテーマに、全国各地の美食約50店舗が集う西日本最大級のイベントです。 第5回 全肉祭 in 岡山 各地の美食が集う西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が、今年も岡山にやってきます