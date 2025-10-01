Kis‐My‐Ft2玉森裕太の初単独ドキュメンタリー『玉森裕太 MODE』が、Prime Videoにて12月1日0時より世界配信されることが発表に。キービジュアルと玉森のコメントが明かされた。【写真】キスマイ・玉森裕太「自分にもこんな表情あるんだな」『ヌメロ・トウキョウ』12月号特別版表紙に初登場！本作では、2025年9月に大盛況のうちに幕を閉じたKis‐My‐Ft2のアリーナツアー『Kis‐My‐Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』、さらには20