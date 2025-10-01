株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツがマスターライセンスを保有する、韓国発の人気キャラクター「パンパンくんの日常」その「パンパンくんの日常」とライフカード株式会社が発行する各種決済カードとの初のコラボレーションが、2025年10月1日(水)よりスタートします。オリジナルアニメの公開をはじめ、描きおろしデザインのカード販売や、オリジナルグッズのプレゼントキャンペーンなど、盛りだくさんの内容で展開されます