広島は１日、上本崇司内野手（３５）、中村健人外野手（２８）、宇草孔基外野手（２８）、松山竜平外野手（４０）、田中広輔内野手（３６）、河野佳投手（２４）、赤塚健利投手（２４）、育成の小林樹斗投手（２２）に来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。２２年度ドラフト５位で加入した河野は悔し涙を流した。球団からの通告を受け、「悔しいです。今年はあまり思うような結果が出なかったので、ある程度覚悟はし