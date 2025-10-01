タレントの北斗晶が30日に自身のアメブロを更新。1年前に亡くなった愛犬の一周忌を迎えた心境をつづった。この日、北斗は「花ちゃんが虹の橋を渡って今日でちょうど1年 人間でいうと一周忌です」と報告。「思い出すと言うよりもまだ、静かなリビングに居ると床に当たる爪の音が、花ちゃんの歩数でチャカチャカ聞こえたり…」と現在の心境を明かした。続けて、他の愛犬達について「梅田鈴は大きいから、床に当たる爪の音が違うのよ