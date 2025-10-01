俳優の高橋英樹が30日に自身のアメブロを更新。妻の勧めで心臓の検査を受けたことを報告した。この日、高橋は「今朝は早朝に採血をして一旦朝ごはんに戻りました（笑）」と明かし、朝食の写真を公開。「急に！凝りだした海藻酢の物は欠かせません（笑）人参サラダも」と健康を意識したメニューを紹介した。一方で「体重を考えて色々な種類を食べていますが、、長年の（今もかな？、、）御馳走と量を変えるのはなかなか難しいなあ（