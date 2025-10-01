■熱帯低気圧 a 【画像】台風進路・今後の全国の天気 2025年10月1日13時5分発表 1日12時の実況種別    熱帯低気圧大きさ    -強さ    -存在地域    フィリピンの東中心位置    北緯14度30分 (14.5度)東経130度50分 (130.8度)進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)中心気圧    1006 hPa中心付近の最大風速 