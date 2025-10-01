巨人は１日の中日とのシーズン最終戦終了後に田中将大投手の「日米通算２００勝」達成記念セレモニーを開催すると発表した。記念セレモニー後は１年間の感謝を込め、レギュラーシーズン最終戦セレモニーを実施する。今季の名場面を振り返る特別映像を放映し、阿部慎之助監督から感謝のあいさつ、チーム全員でサインボールを投げ入れる予定となっている。また、試合終了後の退場時に各ゲートで来場者全員に田中将の記録達成を