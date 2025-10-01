レアル・マドリードに所属するFWキリアン・エンバペが、9月30日のカイラト（カザフスタン）戦を振り返った。同日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。チャンピオンズリーグ第2節が30日に行われ、カイラトと対戦したレアル・マドリード。25分にFWキリアン・エンバペがPKから先制点を挙げたのを皮切りに、5−0の勝利を収めた。また、この試合でハットトリックを達成した“怪物”は、シーズン開幕からの公式戦9試合での得点数が