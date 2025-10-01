SNSなどで集めたメンバーで犯罪を繰り返す「匿名・流動型犯罪グループ」による事件が相次ぐ中、警察庁は「情報分析室」を設置しました。【映像】発足式の様子10月1日付けで発足した「匿名・流動型犯罪グループ情報分析室」は、約40人の体制で全国のトクリュウグループに関する情報の集約・分析を担います。トクリュウグループの犯行は匿名性の高いSNSが用いられ、実行役自身も誰から指示を受けたのかわからないなど、中核的人