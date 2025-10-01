アイドルグループ・ＳＷＥＥＴＳＴＥＡＤＹの白石まゆみが１日、都内で行われた「Ｐｏｎｔａパス１周年記念・白石まゆみ先生Ｐｒｅｓｅｎｔｓ特別勉強会」にメンバーの奥田彩友、音井結衣、栗田なつか、塩川莉世、庄司なぎさ、山内咲奈と出席した。１周年の記念ということで白石は「あっという間でしたね。Ｐｏｎｔａパスに関われて幸せです」と感謝。この日はＰｏｎｔａパスの愛用者として先生役となり、生徒役のメンバ