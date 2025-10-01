7人組女性アイドルグループ、SWEET STEADYが10月1日、都内で行われた「Pontaパス1周年記念・白石まゆみ先生Presents特別勉強会」に出席した。「Pontaパス」のクーポンなどを愛用する白石まゆみ（24）が公式コンシェルジュに就任しており、“先生”としてメンバーへ新企画などの講義を行った。SWEET STEADYとポンタのコラボグッズの制作なども発表し、運営するKDDI本社に足を運んで会議にも出席しているという白石は「クーポンやサ