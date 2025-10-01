元衆院議員で実業家の杉村太蔵氏は1日、テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。9月30日の中日戦で、史上4人目の日米通算200勝を達成した巨人の田中将大投手（36）を祝福した。田中が高校時代にプレーした駒大苫小牧は北海道の高校で、旭川市出身の杉村氏とは、一時「同郷」だったという接点もある。杉村氏は、番組オープニングで田中の日米通算200勝達成を伝える映像を見た後で「マー君