広島は１日、今季二軍投手コーチを務めた高橋建投手コーチ（５６）、横山竜士投手コーチ（４９）の２人と来季契約を結ばないことを発表した。高橋コーチは２１年まで阪神で投手コーチなど務めた後、２２年から広島一軍投手コーチに復帰。２３年からファーム担当コーチとして、若手投手の育成に従事していた。横山投手コーチは２０年から一軍投手コーチとして就任後、２４年シーズンから、高橋コーチとともに、２軍担当の投手