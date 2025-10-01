俳優武田鉄矢（76）が1日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。史上4人目の日米通算200勝を達成した巨人田中将大投手を祝った。オープニングで、メインキャスターの谷原章介から「昨日マー君、見事200勝到達しましたよ」と話題を向けられると、武田は「いやいやいや、もうこっちもなんかホッとしましたね」と興奮気味に話した。谷原が「ここ3試合ずっといいピッチングして