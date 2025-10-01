アイドルグループ仮面女子の猪狩ともかが１日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。異変に気づいて詐欺を防いだ１８歳の大学生の行動力を称賛した。この大学生は６月２３日、ＪＲ山手線に乗車中、電車に乗ってきた中年女性の様子がおかしいと感じた。大学生は女性の行動を細かく観察し「事件に巻き込まれているような人がいる」と警察に通報。女性は自身が知らない間に詐欺の「受け子」にさせられたという。猪狩はこの経緯を報じ