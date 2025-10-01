【モデルプレス＝2025/10/01】“徳川家康”の名で人気を集めるクリエイターの加藤乃愛が9月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】人気インフルエンサー、劇的イメチェン姿◆加藤乃愛、ロングヘアで雰囲気一変加藤は「ロングにしたよ〜」と鏡越しの自撮りを投稿。ボブヘアからロングへとイメージチェンジしている。この投稿に、ファンからは「似合いすぎる」「別人