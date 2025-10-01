気象台は、午後1時38分に、洪水警報を黒松内町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を寿都町、黒松内町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・黒松内町に発表 1日13:38時点後志地方では、1日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■寿都町□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水1日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量30mmピーク時間1日