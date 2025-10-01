ＢＴＳやＴＯＭＯＲＲＯＷＸＴＯＧＥＴＨＥＲ（トゥモローバイトゥギャザー）の所属事務所・ＨＹＢＥ（ハイブ）創設者のバン・シヒョク会長（５３）が９月下旬、詐欺的不正取引容疑で警察から２度の取り調べを受けた後、ソウル警察庁金融犯罪捜査隊が出国禁止措置を取ったことが判明したと１日、現地メディアの韓国経済などが報じた。バン会長は２０１９年、ベンチャーキャピタルなど既存のＨＹＢＥ投資家に対して「ＩＰＯ