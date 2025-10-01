ホリデーシーズンは、自分をいたわり大切な人へ想いを贈る特別な時間。RMKから登場する限定「フローラルシトラス コレクション」は、華やかな香りとリッチなうるおいで肌も気持ちもやわらかに包み込みます。軽やかでべたつかないテクスチャーは日常のケアを心地よいひとときに変え、限定パッケージが高揚感を添えてくれるはず♡ みずみずしい手肌に導くハンドセラム RMK メルティング ハンド