¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬Àä»¿¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 10¡¼5 ¥ì¥Ã¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï9·î30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î1Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë10-5¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï½é²ó¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤ò´Þ¤à2ËÜÎÝÂÇ3ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£»î¹ç¸å¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ïº£ÈÕ¡Ê¤Î»î¹ç¤Ç¡ËÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥ÉÇÉ¼ê¤ËËë¤ò³«¤±¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï½é²óÀèÆ¬